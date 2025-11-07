Informații privind prețul pentru Burning Man Coin (BURNINGMAN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +0.48% Modificare de preț (7 zile) +0.48%

Prețul în timp real pentru Burning Man Coin (BURNINGMAN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BURNINGMAN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BURNINGMAN este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BURNINGMAN s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.48% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Burning Man Coin (BURNINGMAN)

Capitalizare de piață $ 5.49K$ 5.49K $ 5.49K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.49K$ 5.49K $ 5.49K Ofertă află în circulație 999.20M 999.20M 999.20M Ofertă totală 999,204,335.031226 999,204,335.031226 999,204,335.031226

Capitalizarea de piață actuală pentru Burning Man Coin este $ 5.49K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BURNINGMAN este 999.20M, cu o ofertă totală de 999204335.031226. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.49K.