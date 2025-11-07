Informații privind prețul pentru Burn On Bags (BURN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.20% Modificare de preț (1 zi) -2.32% Modificare de preț (7 zile) -7.54% Modificare de preț (7 zile) -7.54%

Prețul în timp real pentru Burn On Bags (BURN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BURN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BURN este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BURN s-a modificat cu +0.20% în decursul ultimei ore, cu -2.32% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.54% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Burn On Bags (BURN)

Capitalizare de piață $ 16.55K$ 16.55K $ 16.55K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 16.55K$ 16.55K $ 16.55K Ofertă află în circulație 825.57M 825.57M 825.57M Ofertă totală 825,566,655.9348922 825,566,655.9348922 825,566,655.9348922

Capitalizarea de piață actuală pentru Burn On Bags este $ 16.55K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BURN este 825.57M, cu o ofertă totală de 825566655.9348922. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 16.55K.