Informații privind prețul pentru Burkat (BURKAT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.16% Modificare de preț (1 zi) -12.22% Modificare de preț (7 zile) -27.48% Modificare de preț (7 zile) -27.48%

Prețul în timp real pentru Burkat (BURKAT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BURKAT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BURKAT este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BURKAT s-a modificat cu -0.16% în decursul ultimei ore, cu -12.22% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -27.48% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Burkat (BURKAT)

Capitalizare de piață $ 5.60K$ 5.60K $ 5.60K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.60K$ 5.60K $ 5.60K Ofertă află în circulație 998.35M 998.35M 998.35M Ofertă totală 998,347,396.405505 998,347,396.405505 998,347,396.405505

Capitalizarea de piață actuală pentru Burkat este $ 5.60K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BURKAT este 998.35M, cu o ofertă totală de 998347396.405505. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.60K.