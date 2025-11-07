Informații privind prețul pentru Burger Money (BURGERS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.52% Modificare de preț (1 zi) -4.20% Modificare de preț (7 zile) +4.37% Modificare de preț (7 zile) +4.37%

Prețul în timp real pentru Burger Money (BURGERS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BURGERS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BURGERS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BURGERS s-a modificat cu +0.52% în decursul ultimei ore, cu -4.20% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +4.37% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Burger Money (BURGERS)

Capitalizare de piață $ 52.42K$ 52.42K $ 52.42K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 52.42K$ 52.42K $ 52.42K Ofertă află în circulație 91.63B 91.63B 91.63B Ofertă totală 91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502

Capitalizarea de piață actuală pentru Burger Money este $ 52.42K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BURGERS este 91.63B, cu o ofertă totală de 91633357230.0502. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 52.42K.