Informații despre BunnyPark Game (BG) "BunnyPark is a DeFi + NFT project deployed on BSC with the main focus on NFT "SaaS" incubation and product standardization that allow the output of NFT development standards, diverse gameplay, product rules and application values into a series of standard smart contracts. As the Lego provider in the NFT sector, BunnyPark is able to provide many NFT and GameFi developer teams and artists a platform to create quick combinations of NFT products. BunnyPark Game is a one-stop game token launched for the SaaS ecosystem. BG will be used to participate in all SaaS incubated projects, including IBOs, GameBox, BlindBox, and participation in the game processes. This way, all SaaS GameFi will be connected to form a seamless BSC game circle. BG is not available via pre-sale but can only be obtained through participation in the SaaS ecosystem." Pagină de internet oficială: https://bunnypark.com

Tokenomie și analiză de preț pentru BunnyPark Game (BG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BunnyPark Game (BG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.45K $ 12.45K $ 12.45K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 995.41M $ 995.41M $ 995.41M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.51K $ 12.51K $ 12.51K Maxim dintotdeauna: $ 0.00838662 $ 0.00838662 $ 0.00838662 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului BunnyPark Game (BG)

Tokenomie pentru BunnyPark Game (BG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BunnyPark Game (BG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BG, explorează prețul în direct al tokenului BG!

Predicție de preț pentru BG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BG? Pagina noastră de predicție de preț pentru BG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BG!

