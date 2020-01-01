Tokenomie pentru bunbun (BUNBUN) Descoperă informații cheie despre bunbun (BUNBUN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre bunbun (BUNBUN) bunbun wuvs u bunbun is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. bunbun is a sweet and curious bunny who loves making friends, spreading kindness, and finding joy in all the little moments that make life special. Being a memecoin doesn't mean we won't have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Pagină de internet oficială: https://www.bunbun.meme/ Cumpără BUNBUN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru bunbun (BUNBUN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru bunbun (BUNBUN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.94K $ 8.94K $ 8.94K Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.94K $ 8.94K $ 8.94K Maxim dintotdeauna: $ 0.005258 $ 0.005258 $ 0.005258 Minim dintotdeauna: $ 0.00000559 $ 0.00000559 $ 0.00000559 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului bunbun (BUNBUN)

Tokenomie pentru bunbun (BUNBUN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru bunbun (BUNBUN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BUNBUN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BUNBUN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BUNBUN, explorează prețul în direct al tokenului BUNBUN!

Predicție de preț pentru BUNBUN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BUNBUN? Pagina noastră de predicție de preț pentru BUNBUN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BUNBUN!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

