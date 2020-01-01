Tokenomie pentru Bumper (BUMP) Descoperă informații cheie despre Bumper (BUMP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bumper (BUMP) Bumper protects the value of your crypto using a radically innovative DeFi protocol. Set the price you want to protect and if the market crashes, your asset will never fall below that price. Importantly, if the market pumps, your asset rises too. Protect your crypto price from market drops. To protect your assets simply connect your wallet to the Bumper dApp. Choose the amount and price of the crypto asset you want to protect and it's locked in. No matter where the market heads, the value of your crypto won't drop below the set price. Earn a regular yield by staking. Stake your stablecoin (USDC initially) and receive a yield from premiums paid by protection takers, alongside native $Bump token emissions Pagină de internet oficială: https://bumper.fi

Tokenomie și analiză de preț pentru Bumper (BUMP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bumper (BUMP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 206.06K $ 206.06K $ 206.06K Ofertă totală: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ofertă aflată în circulație: $ 195.68M $ 195.68M $ 195.68M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 263.26K $ 263.26K $ 263.26K Maxim dintotdeauna: $ 0.438225 $ 0.438225 $ 0.438225 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00105303 $ 0.00105303 $ 0.00105303 Află mai mult despre prețul tokenului Bumper (BUMP)

Tokenomie pentru Bumper (BUMP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bumper (BUMP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BUMP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BUMP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BUMP, explorează prețul în direct al tokenului BUMP!

