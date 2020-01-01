Tokenomie pentru bullish (BULLISH) Descoperă informații cheie despre bullish (BULLISH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre bullish (BULLISH) Bullish Coin ($BULLISH) is a meme-inspired cryptocurrency designed to capture the enthusiasm and optimism of the crypto community. With a total supply of 1,000,000,000 tokens and 100% of the liquidity pool burned, $BULLISH ensures security and stability for its holders. The coin operates with zero transaction taxes, making it an attractive and cost-effective option for traders. Bullish Coin places a strong emphasis on community engagement, encouraging members to participate in meme creation and interactive events. The project aims to build a vibrant and supportive community, fostering a fun and inclusive atmosphere for all participants. By embracing the bullish spirit, $BULLISH seeks to create a unique and dynamic presence in the crypto world, driven by the collective energy and creativity of its community. Pagină de internet oficială: https://www.bullishcoin.xyz/ Cumpără BULLISH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru bullish (BULLISH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru bullish (BULLISH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 31.70K $ 31.70K $ 31.70K Ofertă totală: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Ofertă aflată în circulație: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 31.70K $ 31.70K $ 31.70K Maxim dintotdeauna: $ 0.0024444 $ 0.0024444 $ 0.0024444 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului bullish (BULLISH)

Tokenomie pentru bullish (BULLISH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru bullish (BULLISH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BULLISH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BULLISH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BULLISH, explorează prețul în direct al tokenului BULLISH!

