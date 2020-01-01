Tokenomie pentru BullDogito (BDOGITO) Descoperă informații cheie despre BullDogito (BDOGITO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BullDogito (BDOGITO) The Bulldogito project is an innovative initiative in the cryptocurrency market that combines the popular appeal of memes with the security and sustainability of Real World Assets (RWA). Its goal is to offer investors an opportunity to participate in a disruptive and sustainable project that merges fun, innovation, and value appreciation. Bulldogito stands out due to its structure that incorporates RWAs, providing stability and reliability in the market. The pre-sale raised $400,000, attracting over 5,000 investors and establishing itself as a milestone of trust. Additionally, the project adopts a scarcity model by burning more than 50% of its total supply, increasing the token's potential for appreciation. Investors in Bulldogito will gain access to exclusive benefits, such as profit-sharing from RWAs, decentralized governance, and loyalty reward programs. Managed by PIXSWAP, a well-established platform in the Brazilian cryptocurrency market, the project ensures transparency, security, and solid results. The roadmap outlines strategies for exchange listings, global expansion, and strategic partnerships, aiming to establish itself as a reference in the cryptocurrency market while promoting positive economic and social impact​ Pagină de internet oficială: https://bulldogito.com/ Carte albă: https://bulldogito.gitbook.io/bulldogito.gitbook.io Cumpără BDOGITO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BullDogito (BDOGITO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BullDogito (BDOGITO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 955.37K $ 955.37K $ 955.37K Ofertă totală: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Ofertă aflată în circulație: $ 387.34M $ 387.34M $ 387.34M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M Maxim dintotdeauna: $ 0.04377755 $ 0.04377755 $ 0.04377755 Minim dintotdeauna: $ 0.00148213 $ 0.00148213 $ 0.00148213 Preț curent: $ 0.00246652 $ 0.00246652 $ 0.00246652 Află mai mult despre prețul tokenului BullDogito (BDOGITO)

Tokenomie pentru BullDogito (BDOGITO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BullDogito (BDOGITO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BDOGITO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BDOGITO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BDOGITO, explorează prețul în direct al tokenului BDOGITO!

