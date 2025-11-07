Informații privind prețul pentru Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.989673 Maxim 24 h $ 1.007 Maxim dintotdeauna $ 1.23 Cel mai mic preț $ 0.000978 Modificare de preț (1 oră) -0.18% Modificare de preț (1 zi) -0.96% Modificare de preț (7 zile) -0.52%

Prețul în timp real pentru Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) este $0.992231. În ultimele 24 de ore, tokenul BUCK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.989673 și un maxim de $ 1.007, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BUCK este $ 1.23, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.000978.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BUCK s-a modificat cu -0.18% în decursul ultimei ore, cu -0.96% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.52% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Capitalizare de piață $ 34.97M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 34.97M Ofertă află în circulație 35.24M Ofertă totală 35,242,519.60927572

Capitalizarea de piață actuală pentru Bucket Protocol BUCK Stablecoin este $ 34.97M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BUCK este 35.24M, cu o ofertă totală de 35242519.60927572. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 34.97M.