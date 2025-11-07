Informații privind prețul pentru Browsr AI (BRWS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.04742989$ 0.04742989 $ 0.04742989 Cel mai mic preț $ 0.00327585$ 0.00327585 $ 0.00327585 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Browsr AI (BRWS) este $0.00352982. În ultimele 24 de ore, tokenul BRWS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BRWS este $ 0.04742989, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00327585.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BRWS s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Browsr AI (BRWS)

Capitalizare de piață $ 17.88K$ 17.88K $ 17.88K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 35.30K$ 35.30K $ 35.30K Ofertă află în circulație 5.07M 5.07M 5.07M Ofertă totală 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Browsr AI este $ 17.88K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BRWS este 5.07M, cu o ofertă totală de 10000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 35.30K.