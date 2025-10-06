Prețul în timp real pentru Brotherhood astăzi este 0.00001296 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru BOG în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru BOG pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Brotherhood astăzi este 0.00001296 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru BOG în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru BOG pe MEXC acum.

Mai multe despre BOG

Informații de preț pentru BOG

Pagina oficială pentru BOG

Tokenomie pentru BOG

Prognoza prețurilor pentru BOG

Logo Brotherhood

Preț Brotherhood (BOG)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 BOG în USD:

-3.10%1D
Brotherhood (BOG) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:31:19 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Brotherhood (BOG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
Minim 24 h
Maxim 24 h

-3.11%

+9.64%

+9.64%

Prețul în timp real pentru Brotherhood (BOG) este $0.00001296. În ultimele 24 de ore, tokenul BOG a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001276 și un maxim de $ 0.00001351, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BOG este $ 0.00474994, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001128.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BOG s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -3.11% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +9.64% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Brotherhood (BOG)

Capitalizarea de piață actuală pentru Brotherhood este $ 12.96K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BOG este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999999999.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 12.96K.

Istoric de preț pentru Brotherhood (BOG) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Brotherhood la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Brotherhood la USD a fost $ -0.0000122825.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Brotherhood la USD a fost $ -0.0000126911.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Brotherhood la USD a fost $ -0.0013869157935024633.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-3.11%
30 de zile$ -0.0000122825-94.77%
60 de zile$ -0.0000126911-97.92%
90 de zile$ -0.0013869157935024633-99.07%

Ce este Brotherhood (BOG)

The family will forever support crypto and the meme community. A tribute to both brothers - a symbol of unity, legacy, and brotherhood!

A memecoin inspired by the legendary Bogdanoff twins, the unseen architects of the crypto-world and beyond. From an undisclosed location, they continue to control the markets and shape our future. The plan is in motion... The only official Bogdanoff memecoin.

BOGDANOFF is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

Resursă Brotherhood (BOG)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Brotherhood (USD)

Ce valoare va avea Brotherhood (BOG) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Brotherhood (BOG) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Brotherhood.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Brotherhood!

Tokenomie pentru Brotherhood (BOG)

Înțelegerea tokenomică a Brotherhood (BOG) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru BOG!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Brotherhood (BOG)

Cât valorează Brotherhood (BOG) astăzi?
Prețul pe viu pentru BOG în USD este 0.00001296 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru BOG în USD?
Prețul actual pentru BOG la USD este $ 0.00001296. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Brotherhood?
Capitalizarea de piață pentru BOG este $ 12.96K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru BOG?
Ofertă aflată în circulație pentru BOG este 1000.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru BOG?
BOG a obținut un preț ATH de 0.00474994 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru BOG?
BOG a avut un preț ATL de 0.00001128 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru BOG?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru BOG este -- USD.
Va crește BOG în acest an?
BOG ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru BOG pentru o analiză mai aprofundată.
