Informații privind prețul pentru Brotherhood (BOG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00001276 Maxim 24 h $ 0.00001351 Maxim dintotdeauna $ 0.00474994 Cel mai mic preț $ 0.00001128 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -3.11% Modificare de preț (7 zile) +9.64%

Prețul în timp real pentru Brotherhood (BOG) este $0.00001296. În ultimele 24 de ore, tokenul BOG a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001276 și un maxim de $ 0.00001351, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BOG este $ 0.00474994, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001128.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BOG s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -3.11% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +9.64% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Brotherhood (BOG)

Capitalizare de piață $ 12.96K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 12.96K Ofertă află în circulație 1000.00M Ofertă totală 999,999,999.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Brotherhood este $ 12.96K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BOG este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999999999.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 12.96K.