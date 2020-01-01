Tokenomie pentru BROKIE AI ($BROKIE) Descoperă informații cheie despre BROKIE AI ($BROKIE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BROKIE AI ($BROKIE) The meme itself revolves around "brokie" who is a cute, funny, and an ambitious figure who looks to turn his $2 investment into $1000 through his $BROKIE investment. The projects main goal is to bring light to the idea of "being broke" as everyone in this world starts broke, or is currently broke. We want to be able to bring light to the idea of "having fun with your friends" in the space. $BROKIE currently has an AI agent based persona, but the project will be expanding towards IP based content such as memes and animations as well. Overall, BROKIE is meant to serve as a community empowered by the drive to see BROKIE win, and finally achieve his 4 figure dream! Pagină de internet oficială: https://www.brokie.club/

Tokenomie și analiză de preț pentru BROKIE AI ($BROKIE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BROKIE AI ($BROKIE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.02K $ 12.02K $ 12.02K Ofertă totală: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Ofertă aflată în circulație: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.02K $ 12.02K $ 12.02K Maxim dintotdeauna: $ 0.00153486 $ 0.00153486 $ 0.00153486 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului BROKIE AI ($BROKIE)

Tokenomie pentru BROKIE AI ($BROKIE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BROKIE AI ($BROKIE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $BROKIE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $BROKIE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $BROKIE, explorează prețul în direct al tokenului $BROKIE!

Predicție de preț pentru $BROKIE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $BROKIE? Pagina noastră de predicție de preț pentru $BROKIE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $BROKIE!

