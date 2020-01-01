Tokenomie pentru Brokecoin (BROKE) Descoperă informații cheie despre Brokecoin (BROKE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Brokecoin (BROKE) BrokeCoin is a meme-meets-utility cryptocurrency project operating under the ethos of Transparency, Community, and Respect. Formally registered as an LLC in Wyoming, USA, BrokeCoin is building an expansive ecosystem that combines light-hearted spirit of meme culture with real-world crypto utilities—spanning gaming, staking, NFTs, web services, and an e-commerce platform. Brokecoin believes in developing useful and interesting meme-inspired utilities to both service the crypto industry, and generate value for holders. Pagină de internet oficială: https://brokecoinonsol.com Carte albă: https://www.brokecoinonsol.com/pdfs/Broke.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Brokecoin (BROKE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Brokecoin (BROKE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Ofertă totală: $ 89.69B $ 89.69B $ 89.69B Ofertă aflată în circulație: $ 89.67B $ 89.67B $ 89.67B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Maxim dintotdeauna: $ 0.00004423 $ 0.00004423 $ 0.00004423 Minim dintotdeauna: $ 0.00000153 $ 0.00000153 $ 0.00000153 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Brokecoin (BROKE)

Tokenomie pentru Brokecoin (BROKE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Brokecoin (BROKE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BROKE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BROKE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BROKE, explorează prețul în direct al tokenului BROKE!

