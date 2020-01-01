Tokenomie pentru Bro the cat (BRO) Descoperă informații cheie despre Bro the cat (BRO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bro the cat (BRO) “Bro the Cat” is a viral memecoin on the Solana blockchain, inspired by a mischievous black cat that embodies internet humor and trolling culture. The coin features a cheeky black cat, known for its playful antics and sassy attitude, making it a perfect mascot for the internet-savvy memecoin world. As the cat trolls its way through social media, “Bro the Cat” has gained popularity by combining humor with the fast, low-cost transactions of Solana, quickly capturing attention and going viral. “Bro the Cat” is a viral memecoin on the Solana blockchain, inspired by a mischievous black cat that embodies internet humor and trolling culture. The coin features a cheeky black cat, known for its playful antics and sassy attitude, making it a perfect mascot for the internet-savvy memecoin world. As the cat trolls its way through social media, “Bro the Cat” has gained popularity by combining humor with the fast, low-cost transactions of Solana, quickly capturing attention and going viral. Pagină de internet oficială: https://pump.fun/33rVymHHPxfMvg4EHKBRF3h8a37cG7Et3eQWZzAkpump Cumpără BRO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Bro the cat (BRO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bro the cat (BRO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 149.41K $ 149.41K $ 149.41K Ofertă totală: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M Ofertă aflată în circulație: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 149.41K $ 149.41K $ 149.41K Maxim dintotdeauna: $ 0.00726825 $ 0.00726825 $ 0.00726825 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0001495 $ 0.0001495 $ 0.0001495 Află mai mult despre prețul tokenului Bro the cat (BRO)

Tokenomie pentru Bro the cat (BRO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bro the cat (BRO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BRO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BRO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BRO, explorează prețul în direct al tokenului BRO!

Predicție de preț pentru BRO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BRO? Pagina noastră de predicție de preț pentru BRO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BRO!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!