Informații despre Bro if I held (IF) "Bro if I held, I would not be so poor" is a meme everyone in the memespace can relate to, timeless, edgy and relateable to everyone. It is now a community takeover and within the second day of CTO it hit over 5000 holders! Which really shows that this is a meme that has come to stay. Enjoy the memes, the fun and do not become the meme itself. If only you held bro, you would not cope so much. Pagină de internet oficială: https://ifonsolana.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Bro if I held (IF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bro if I held (IF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 23.42K $ 23.42K $ 23.42K Ofertă totală: $ 996.89M $ 996.89M $ 996.89M Ofertă aflată în circulație: $ 996.89M $ 996.89M $ 996.89M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 23.42K $ 23.42K $ 23.42K Maxim dintotdeauna: $ 0.00130147 $ 0.00130147 $ 0.00130147 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Bro if I held (IF)

Tokenomie pentru Bro if I held (IF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bro if I held (IF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IF, explorează prețul în direct al tokenului IF!

Predicție de preț pentru IF Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta IF? Pagina noastră de predicție de preț pentru IF combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul IF!

