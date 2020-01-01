Tokenomie pentru BRLA Digital BRLA (BRLA) Descoperă informații cheie despre BRLA Digital BRLA (BRLA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BRLA Digital BRLA (BRLA) BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework. Pagină de internet oficială: https://brla.digital/ Carte albă: https://docsend.com/view/6ufui53iazaks38x

Tokenomie și analiză de preț pentru BRLA Digital BRLA (BRLA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BRLA Digital BRLA (BRLA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.73M $ 18.73M $ 18.73M Ofertă totală: $ 100.62M $ 100.62M $ 100.62M Ofertă aflată în circulație: $ 100.62M $ 100.62M $ 100.62M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.73M $ 18.73M $ 18.73M Maxim dintotdeauna: $ 0.188948 $ 0.188948 $ 0.188948 Minim dintotdeauna: $ 0.075673 $ 0.075673 $ 0.075673 Preț curent: $ 0.186092 $ 0.186092 $ 0.186092 Află mai mult despre prețul tokenului BRLA Digital BRLA (BRLA)

Tokenomie pentru BRLA Digital BRLA (BRLA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BRLA Digital BRLA (BRLA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BRLA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BRLA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BRLA, explorează prețul în direct al tokenului BRLA!

