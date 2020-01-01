Tokenomie pentru BRK690k (BRK) Descoperă informații cheie despre BRK690k (BRK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BRK690k (BRK) BRK690k is a memecoin experiment inspired by the legendary growth of Berkshire Hathaway Class A stock ($BRK.A), which rose from $250 to $690k over four decades. Created by the fictional character Barren Wuffett, the project embraces humor, creativity, and innovation through its Price-Patterned Tokenomics™, exploring whether a stock-to-meme narrative can achieve similar growth. BRK690k is both a satirical commentary on traditional finance and a community-driven effort to blend memecoins and stock-inspired value trajectories. Pagină de internet oficială: https://brk690k.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru BRK690k (BRK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BRK690k (BRK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 71.81K $ 71.81K $ 71.81K Ofertă totală: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 Ofertă aflată în circulație: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 71.81K $ 71.81K $ 71.81K Maxim dintotdeauna: $ 4,970.1 $ 4,970.1 $ 4,970.1 Minim dintotdeauna: $ 248.38 $ 248.38 $ 248.38 Preț curent: $ 718.11 $ 718.11 $ 718.11 Află mai mult despre prețul tokenului BRK690k (BRK)

Tokenomie pentru BRK690k (BRK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BRK690k (BRK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BRK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BRK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BRK, explorează prețul în direct al tokenului BRK!

