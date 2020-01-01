Tokenomie pentru Bright Union (BRIGHT) Descoperă informații cheie despre Bright Union (BRIGHT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bright Union (BRIGHT) Bright Union is a crypto coverage (“insurance”) aggregation platform that allows user to easily protect their capital from hacks, smart contract fails, and rug pulls. Bright Union as aggregator facilitates three key actions: 1. Compare, buy and manage crypto coverages on different platforms from a single interface 2. Provide coverage by staking stable coins or matured currencies on different platforms from a single interface. 3. Stake at Bright Union and become part of the DAO (the Union). Bright Union does not stop at being an Aggregator, we are also an DeFi coverage accelerator. “We make risk markets work” through our innovative Bright Treasury . In short: the Bright Treasury will take positions in the crypto risk markets, and will provide superior investment opportunities for crypto users. Bright Union is a crypto coverage (“insurance”) aggregation platform that allows user to easily protect their capital from hacks, smart contract fails, and rug pulls. Bright Union as aggregator facilitates three key actions: Compare, buy and manage crypto coverages on different platforms from a single interface Provide coverage by staking stable coins or matured currencies on different platforms from a single interface. Stake at Bright Union and become part of the DAO (the Union). Bright Union does not stop at being an Aggregator, we are also an DeFi coverage accelerator. “We make risk markets work” through our innovative Bright Treasury . In short: the Bright Treasury will take positions in the crypto risk markets, and will provide superior investment opportunities for crypto users. Pagină de internet oficială: https://brightunion.io/ Cumpără BRIGHT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Bright Union (BRIGHT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bright Union (BRIGHT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 31.42K $ 31.42K $ 31.42K Ofertă totală: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Ofertă aflată în circulație: $ 24.13M $ 24.13M $ 24.13M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 143.23K $ 143.23K $ 143.23K Maxim dintotdeauna: $ 0.721301 $ 0.721301 $ 0.721301 Minim dintotdeauna: $ 0.00128678 $ 0.00128678 $ 0.00128678 Preț curent: $ 0.00130209 $ 0.00130209 $ 0.00130209 Află mai mult despre prețul tokenului Bright Union (BRIGHT)

Tokenomie pentru Bright Union (BRIGHT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bright Union (BRIGHT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BRIGHT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BRIGHT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BRIGHT, explorează prețul în direct al tokenului BRIGHT!

Predicție de preț pentru BRIGHT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BRIGHT? Pagina noastră de predicție de preț pentru BRIGHT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BRIGHT!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!