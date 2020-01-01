Tokenomie pentru BreakBot (BREAK) Descoperă informații cheie despre BreakBot (BREAK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BreakBot (BREAK) A platform where users can create their own agent to be jail broken by others to test the security of their agents. Way it works is a User will seed an Agent with an initial LP and Prompt, which then other users will try and crack to get the hidden phrase. Every attempt costs money and is added to the LP, once a degen is able to "Crack" the AI. They are rewarded with 70% of the LP money, the creator gets 20% and platform gets 10% 50% of which is burnt. Pagină de internet oficială: https://breakbot.xyz

Tokenomie și analiză de preț pentru BreakBot (BREAK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BreakBot (BREAK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.24K $ 14.24K $ 14.24K Ofertă totală: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M Ofertă aflată în circulație: $ 993.58M $ 993.58M $ 993.58M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.33K $ 14.33K $ 14.33K Maxim dintotdeauna: $ 0.00144929 $ 0.00144929 $ 0.00144929 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului BreakBot (BREAK)

Tokenomie pentru BreakBot (BREAK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BreakBot (BREAK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BREAK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BREAK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BREAK, explorează prețul în direct al tokenului BREAK!

