Tokenomie pentru BRAZILIAN MIKU (MIKU) Descoperă informații cheie despre BRAZILIAN MIKU (MIKU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BRAZILIAN MIKU (MIKU) In the second place this year, we have everyone's beloved Vocaloid, Hatsune Miku! But not it's not just your normal Miku this time, it's her alternative versions from every country on Earth and every fandom in existence. This year's biggest fan art craze started with artist @ErinArtista posting artwork of Brazilian Miku tanned with visible tan lines, wearing sunglasses on her head, a crop top with the flag of Brazil on it and short denim shorts. Two months later, another artist posted an artwork inspired by it, and the rest is meme history, as the design inspired hundreds of artists to share their versions of Brazilian Miku, which was followed by artists taking the idea further and creating versions of Miku from France, Poland, Mexico and other countries, and furthermore yet as Miku started traveling through fandoms. Suffice it to say, we've got hundreds of amazing artworks for every Miku fan to enjoy and built an entire Mikuverse together in the process. Pagină de internet oficială: https://brazilianmiku.fun Cumpără MIKU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BRAZILIAN MIKU (MIKU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BRAZILIAN MIKU (MIKU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 19.59K $ 19.59K $ 19.59K Ofertă totală: $ 996.01M $ 996.01M $ 996.01M Ofertă aflată în circulație: $ 996.01M $ 996.01M $ 996.01M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 19.59K $ 19.59K $ 19.59K Maxim dintotdeauna: $ 0.00357582 $ 0.00357582 $ 0.00357582 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului BRAZILIAN MIKU (MIKU)

Tokenomie pentru BRAZILIAN MIKU (MIKU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BRAZILIAN MIKU (MIKU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MIKU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MIKU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MIKU, explorează prețul în direct al tokenului MIKU!

Predicție de preț pentru MIKU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MIKU? Pagina noastră de predicție de preț pentru MIKU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MIKU!

