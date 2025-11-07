Informații privind prețul pentru bozo the bull (BOZO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00106071$ 0.00106071 $ 0.00106071 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.65% Modificare de preț (7 zile) -12.64% Modificare de preț (7 zile) -12.64%

Prețul în timp real pentru bozo the bull (BOZO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BOZO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BOZO este $ 0.00106071, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BOZO s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.65% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.64% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața bozo the bull (BOZO)

Capitalizare de piață $ 9.93K$ 9.93K $ 9.93K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.93K$ 9.93K $ 9.93K Ofertă află în circulație 999.71M 999.71M 999.71M Ofertă totală 999,710,926.317528 999,710,926.317528 999,710,926.317528

Capitalizarea de piață actuală pentru bozo the bull este $ 9.93K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BOZO este 999.71M, cu o ofertă totală de 999710926.317528. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.93K.