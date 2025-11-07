BursăDEX+
Prețul în timp real pentru BOUNCY BALL of OFiD Fun astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru E𝕏PB în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru E𝕏PB pe MEXC acum.

Mai multe despre E𝕏PB

Informații de preț pentru E𝕏PB

Ce este E𝕏PB

Carte albă pentru E𝕏PB

Pagina oficială pentru E𝕏PB

Tokenomie pentru E𝕏PB

Prognoza prețurilor pentru E𝕏PB

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo BOUNCY BALL of OFiD Fun

Preț BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 E𝕏PB în USD:

--
----
-3.70%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 05:44:45 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
$ 0$ 0
Minim 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.38%

-3.72%

-12.00%

-12.00%

Prețul în timp real pentru BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul E𝕏PB a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru E𝕏PB este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, E𝕏PB s-a modificat cu -0.38% în decursul ultimei ore, cu -3.72% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

$ 29.27K
$ 29.27K$ 29.27K

--
----

$ 29.90K
$ 29.90K$ 29.90K

978.27M
978.27M 978.27M

999,419,620.457844
999,419,620.457844 999,419,620.457844

Capitalizarea de piață actuală pentru BOUNCY BALL of OFiD Fun este $ 29.27K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru E𝕏PB este 978.27M, cu o ofertă totală de 999419620.457844. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 29.90K.

Istoric de preț pentru BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru BOUNCY BALL of OFiD Fun la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru BOUNCY BALL of OFiD Fun la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru BOUNCY BALL of OFiD Fun la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru BOUNCY BALL of OFiD Fun la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-3.72%
30 de zile$ 0-33.76%
60 de zile$ 0-25.52%
90 de zile$ 0--

Ce este BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.

The project introduces a three-part framework:

• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.

• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.

• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.

OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.

Resursă BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Carte albă
Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru BOUNCY BALL of OFiD Fun (USD)

Ce valoare va avea BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru BOUNCY BALL of OFiD Fun.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru BOUNCY BALL of OFiD Fun!

E𝕏PB în monede locale

Tokenomie pentru BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Înțelegerea tokenomică a BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru E𝕏PB!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Cât valorează BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) astăzi?
Prețul pe viu pentru E𝕏PB în USD este 0 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru E𝕏PB în USD?
Prețul actual pentru E𝕏PB la USD este $ 0. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru BOUNCY BALL of OFiD Fun?
Capitalizarea de piață pentru E𝕏PB este $ 29.27K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru E𝕏PB?
Ofertă aflată în circulație pentru E𝕏PB este 978.27M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru E𝕏PB?
E𝕏PB a obținut un preț ATH de 0 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru E𝕏PB?
E𝕏PB a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru E𝕏PB?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru E𝕏PB este -- USD.
Va crește E𝕏PB în acest an?
E𝕏PB ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru E𝕏PB pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 05:44:45 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

