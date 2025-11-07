Informații privind prețul pentru BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.38% Modificare de preț (1 zi) -3.72% Modificare de preț (7 zile) -12.00% Modificare de preț (7 zile) -12.00%

Prețul în timp real pentru BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul E𝕏PB a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru E𝕏PB este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, E𝕏PB s-a modificat cu -0.38% în decursul ultimei ore, cu -3.72% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Capitalizare de piață $ 29.27K$ 29.27K $ 29.27K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 29.90K$ 29.90K $ 29.90K Ofertă află în circulație 978.27M 978.27M 978.27M Ofertă totală 999,419,620.457844 999,419,620.457844 999,419,620.457844

Capitalizarea de piață actuală pentru BOUNCY BALL of OFiD Fun este $ 29.27K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru E𝕏PB este 978.27M, cu o ofertă totală de 999419620.457844. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 29.90K.