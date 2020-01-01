Tokenomie pentru Bouncing Seals (SEALS) Descoperă informații cheie despre Bouncing Seals (SEALS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bouncing Seals (SEALS) Bouncing Seals is an innovative crypto project that captivates users with its adorable seal-themed concept. The project incorporates animated seals bouncing through various virtual environments within the blockchain. Users engage in activities like collecting, breeding, and trading these animated seals as non-fungible tokens (NFTs) on the blockchain. Each seal possesses unique traits, fostering a vibrant community around the joyous, unstoppable bouncing of these digital creatures. The project's allure lies in its playful nature, inviting users to participate in an entertaining and engaging crypto experience centered around these lively bouncing seals. Pagină de internet oficială: https://bouncingseals.com/ Carte albă: https://bouncingseals.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Bouncing Seals (SEALS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bouncing Seals (SEALS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.93K Ofertă totală: $ 999.32M Ofertă aflată în circulație: $ 999.32M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.93K Maxim dintotdeauna: $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0

Tokenomie pentru Bouncing Seals (SEALS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bouncing Seals (SEALS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SEALS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SEALS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SEALS, explorează prețul în direct al tokenului SEALS!

