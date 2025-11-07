Informații privind prețul pentru Botanix Staked Bitcoin (STBTC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 101,892 $ 101,892 $ 101,892 Minim 24 h $ 107,033 $ 107,033 $ 107,033 Maxim 24 h Minim 24 h $ 101,892$ 101,892 $ 101,892 Maxim 24 h $ 107,033$ 107,033 $ 107,033 Maxim dintotdeauna $ 128,136$ 128,136 $ 128,136 Cel mai mic preț $ 101,126$ 101,126 $ 101,126 Modificare de preț (1 oră) -1.03% Modificare de preț (1 zi) -3.08% Modificare de preț (7 zile) -6.41% Modificare de preț (7 zile) -6.41%

Prețul în timp real pentru Botanix Staked Bitcoin (STBTC) este $101,892. În ultimele 24 de ore, tokenul STBTC a fost tranzacționat între un minim de $ 101,892 și un maxim de $ 107,033, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STBTC este $ 128,136, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 101,126.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STBTC s-a modificat cu -1.03% în decursul ultimei ore, cu -3.08% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.41% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Capitalizare de piață $ 10.07M$ 10.07M $ 10.07M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.07M$ 10.07M $ 10.07M Ofertă află în circulație 98.82 98.82 98.82 Ofertă totală 98.82223571222129 98.82223571222129 98.82223571222129

Capitalizarea de piață actuală pentru Botanix Staked Bitcoin este $ 10.07M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STBTC este 98.82, cu o ofertă totală de 98.82223571222129. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.07M.