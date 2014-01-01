Tokenomie pentru Boss Burger (BOSSBURGER) Descoperă informații cheie despre Boss Burger (BOSSBURGER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Boss Burger (BOSSBURGER) Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain. Here at #bossburger we're building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone's invited. We are building one order at a time. Pagină de internet oficială: https://bossburger.fun/ Cumpără BOSSBURGER acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Boss Burger (BOSSBURGER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Boss Burger (BOSSBURGER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 77.80K $ 77.80K $ 77.80K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 77.80K $ 77.80K $ 77.80K Maxim dintotdeauna: $ 0.00154863 $ 0.00154863 $ 0.00154863 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Boss Burger (BOSSBURGER)

Tokenomie pentru Boss Burger (BOSSBURGER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Boss Burger (BOSSBURGER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BOSSBURGER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BOSSBURGER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BOSSBURGER, explorează prețul în direct al tokenului BOSSBURGER!

Predicție de preț pentru BOSSBURGER Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BOSSBURGER? Pagina noastră de predicție de preț pentru BOSSBURGER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BOSSBURGER!

