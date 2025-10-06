Informații privind prețul pentru Boss Burger (BOSSBURGER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00154863$ 0.00154863 $ 0.00154863 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.14% Modificare de preț (1 zi) +3.14% Modificare de preț (7 zile) +18.22% Modificare de preț (7 zile) +18.22%

Prețul în timp real pentru Boss Burger (BOSSBURGER) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BOSSBURGER a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BOSSBURGER este $ 0.00154863, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BOSSBURGER s-a modificat cu -0.14% în decursul ultimei ore, cu +3.14% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +18.22% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Boss Burger (BOSSBURGER)

Capitalizare de piață $ 86.89K$ 86.89K $ 86.89K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 86.89K$ 86.89K $ 86.89K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Boss Burger este $ 86.89K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BOSSBURGER este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 86.89K.