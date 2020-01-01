Tokenomie pentru BOOSEY (BOOSEY) Descoperă informații cheie despre BOOSEY (BOOSEY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BOOSEY (BOOSEY) The Mega Chad Meme coin on Solana. I am the Jeet destroyer. Life is about discipline & self-improvement. I focus on stacking BOOSEY, not body count. Unsurprisingly, women find that irresistible. The Mega Chad Meme coin on Solana. I am the Jeet destroyer. Life is about discipline & self-improvement. I focus on stacking BOOSEY, not body count. Unsurprisingly, women find that irresistible. Pagină de internet oficială: https://booseycoin.com Cumpără BOOSEY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BOOSEY (BOOSEY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BOOSEY (BOOSEY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 46.25K $ 46.25K $ 46.25K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 915.84M $ 915.84M $ 915.84M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 50.50K $ 50.50K $ 50.50K Maxim dintotdeauna: $ 0.001354 $ 0.001354 $ 0.001354 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului BOOSEY (BOOSEY)

Tokenomie pentru BOOSEY (BOOSEY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BOOSEY (BOOSEY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BOOSEY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BOOSEY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BOOSEY, explorează prețul în direct al tokenului BOOSEY!

Predicție de preț pentru BOOSEY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BOOSEY? Pagina noastră de predicție de preț pentru BOOSEY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BOOSEY!

