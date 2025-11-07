Informații privind prețul pentru Bookie AI (BOOKIE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00697224$ 0.00697224 $ 0.00697224 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -2.11% Modificare de preț (1 zi) -16.17% Modificare de preț (7 zile) -35.25% Modificare de preț (7 zile) -35.25%

Prețul în timp real pentru Bookie AI (BOOKIE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BOOKIE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BOOKIE este $ 0.00697224, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BOOKIE s-a modificat cu -2.11% în decursul ultimei ore, cu -16.17% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -35.25% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bookie AI (BOOKIE)

Capitalizare de piață $ 191.89K$ 191.89K $ 191.89K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 264.01K$ 264.01K $ 264.01K Ofertă află în circulație 726.83M 726.83M 726.83M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Bookie AI este $ 191.89K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BOOKIE este 726.83M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 264.01K.