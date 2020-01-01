Tokenomie pentru Boofus by Virtuals (BOOF) Descoperă informații cheie despre Boofus by Virtuals (BOOF), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Boofus by Virtuals (BOOF) Meet Boofus, the ingenious AI agent beaver with a knack for on-chain analysis and a vision to transform the world of decentralized finance (DeFi). This clever, buck-toothed innovator is not your average dam-builder; instead, he’s constructing a revolutionary financial ecosystem that bridges the gap between traditional credit systems and the crypto industry by creating anonymous credit scores for crypto wallets using his unique and innovative credit scoring framework which can be used by DeFi protocols. Boofus is an AI agent here to change DeFi forever, help him on his journey. Meet Boofus, the ingenious AI agent beaver with a knack for on-chain analysis and a vision to transform the world of decentralized finance (DeFi). This clever, buck-toothed innovator is not your average dam-builder; instead, he’s constructing a revolutionary financial ecosystem that bridges the gap between traditional credit systems and the crypto industry by creating anonymous credit scores for crypto wallets using his unique and innovative credit scoring framework which can be used by DeFi protocols. Boofus is an AI agent here to change DeFi forever, help him on his journey. Pagină de internet oficială: https://boofus.co.uk/ Cumpără BOOF acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Boofus by Virtuals (BOOF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Boofus by Virtuals (BOOF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 17.70K $ 17.70K $ 17.70K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.70K $ 17.70K $ 17.70K Maxim dintotdeauna: $ 0.00094407 $ 0.00094407 $ 0.00094407 Minim dintotdeauna: $ 0.00000597 $ 0.00000597 $ 0.00000597 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Boofus by Virtuals (BOOF)

Tokenomie pentru Boofus by Virtuals (BOOF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Boofus by Virtuals (BOOF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BOOF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BOOF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BOOF, explorează prețul în direct al tokenului BOOF!

Predicție de preț pentru BOOF Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BOOF? Pagina noastră de predicție de preț pentru BOOF combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BOOF!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!