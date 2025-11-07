Informații privind prețul pentru Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.60% Modificare de preț (1 zi) -6.17% Modificare de preț (7 zile) +27.99% Modificare de preț (7 zile) +27.99%

Prețul în timp real pentru Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BOOCHIE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BOOCHIE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BOOCHIE s-a modificat cu +0.60% în decursul ultimei ore, cu -6.17% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +27.99% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Capitalizare de piață $ 153.92K$ 153.92K $ 153.92K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 153.92K$ 153.92K $ 153.92K Ofertă află în circulație 420.69T 420.69T 420.69T Ofertă totală 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Boochie by Matt Furie este $ 153.92K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BOOCHIE este 420.69T, cu o ofertă totală de 420690000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 153.92K.