Informații privind prețul pentru BONKFOLIO (BONKFOLIO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0000062 $ 0.0000062 $ 0.0000062 Minim 24 h $ 0.00000656 $ 0.00000656 $ 0.00000656 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0000062$ 0.0000062 $ 0.0000062 Maxim 24 h $ 0.00000656$ 0.00000656 $ 0.00000656 Maxim dintotdeauna $ 0.00013585$ 0.00013585 $ 0.00013585 Cel mai mic preț $ 0.00000605$ 0.00000605 $ 0.00000605 Modificare de preț (1 oră) -0.28% Modificare de preț (1 zi) -5.51% Modificare de preț (7 zile) -16.42% Modificare de preț (7 zile) -16.42%

Prețul în timp real pentru BONKFOLIO (BONKFOLIO) este $0.0000062. În ultimele 24 de ore, tokenul BONKFOLIO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0000062 și un maxim de $ 0.00000656, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BONKFOLIO este $ 0.00013585, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000605.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BONKFOLIO s-a modificat cu -0.28% în decursul ultimei ore, cu -5.51% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.42% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Capitalizare de piață $ 6.20K$ 6.20K $ 6.20K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.20K$ 6.20K $ 6.20K Ofertă află în circulație 999.85M 999.85M 999.85M Ofertă totală 999,846,883.1906141 999,846,883.1906141 999,846,883.1906141

Capitalizarea de piață actuală pentru BONKFOLIO este $ 6.20K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BONKFOLIO este 999.85M, cu o ofertă totală de 999846883.1906141. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.20K.