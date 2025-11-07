BursăDEX+
Prețul în timp real pentru BONKFOLIO astăzi este 0.0000062 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru BONKFOLIO în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele.

Preț BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Preț în timp real pentru 1 BONKFOLIO în USD:

BONKFOLIO (BONKFOLIO) graficul prețurilor în timp real
Informații privind prețul pentru BONKFOLIO (BONKFOLIO) (USD)

Prețul în timp real pentru BONKFOLIO (BONKFOLIO) este $0.0000062. În ultimele 24 de ore, tokenul BONKFOLIO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0000062 și un maxim de $ 0.00000656, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BONKFOLIO este $ 0.00013585, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000605.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BONKFOLIO s-a modificat cu -0.28% în decursul ultimei ore, cu -5.51% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.42% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Capitalizarea de piață actuală pentru BONKFOLIO este $ 6.20K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BONKFOLIO este 999.85M, cu o ofertă totală de 999846883.1906141. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.20K.

Istoric de preț pentru BONKFOLIO (BONKFOLIO) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru BONKFOLIO la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru BONKFOLIO la USD a fost $ -0.0000020119.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru BONKFOLIO la USD a fost $ -0.0000029769.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru BONKFOLIO la USD a fost $ -0.00000926682009880716.

Astăzi$ 0-5.51%
30 de zile$ -0.0000020119-32.45%
60 de zile$ -0.0000029769-48.01%
90 de zile$ -0.00000926682009880716-59.91%

Ce este BONKFOLIO (BONKFOLIO)

We are IRL Hedge Fund DAO — powered by DAOs.Fun and fueled by BONK.

A meme-fueled investment collective, born to ape early and hard into the Let’sBonk Launchpad ecosystem. No VC suits, no gatekeepers, just pure community-powered chaos.

We’re not just investing — we’re weaponizing memes, charts, and vibes.

We:

Buy BONK and support the BONK economy directly from the Let’sBonk Launchpad

Sniff out alpha before the crowd gets a whiff

Deploy fast with DAO-based decision-making

Go hard or go home, with no mercy for mid

No rules. No red tape. Just early entries, high conviction, and shared wins.

We’re here to dominate the BONK ecosystem — not politely, but loudly.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Predicție de preț pentru BONKFOLIO (USD)

Ce valoare va avea BONKFOLIO (BONKFOLIO) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale BONKFOLIO (BONKFOLIO) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru BONKFOLIO.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru BONKFOLIO!

Tokenomie pentru BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Înțelegerea tokenomică a BONKFOLIO (BONKFOLIO) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru BONKFOLIO!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Cât valorează BONKFOLIO (BONKFOLIO) astăzi?
Prețul pe viu pentru BONKFOLIO în USD este 0.0000062 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru BONKFOLIO în USD?
Prețul actual pentru BONKFOLIO la USD este $ 0.0000062. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru BONKFOLIO?
Capitalizarea de piață pentru BONKFOLIO este $ 6.20K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru BONKFOLIO?
Ofertă aflată în circulație pentru BONKFOLIO este 999.85M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru BONKFOLIO?
BONKFOLIO a obținut un preț ATH de 0.00013585 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru BONKFOLIO?
BONKFOLIO a avut un preț ATL de 0.00000605 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru BONKFOLIO?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru BONKFOLIO este -- USD.
Va crește BONKFOLIO în acest an?
BONKFOLIO ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru BONKFOLIO pentru o analiză mai aprofundată.
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

