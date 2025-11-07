Informații privind prețul pentru Bonkers Meme Token (BNKRS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0, Maxim 24 h $ 0. Maxim dintotdeauna $ 0.00153231. Cel mai mic preț $ 0. Modificare de preț (1 oră) --. Modificare de preț (1 zi) -10.88%. Modificare de preț (7 zile) -30.29%.

Prețul în timp real pentru Bonkers Meme Token (BNKRS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BNKRS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BNKRS este $ 0.00153231, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BNKRS s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -10.88% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -30.29% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bonkers Meme Token (BNKRS)

Capitalizare de piață $ 45.57K. Volum (24 ore) --. Capitalizare de piață complet diluată $ 45.57K. Ofertă află în circulație 566.32M. Ofertă totală 566,321,863.056416.

Capitalizarea de piață actuală pentru Bonkers Meme Token este $ 45.57K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BNKRS este 566.32M, cu o ofertă totală de 566321863.056416. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 45.57K.