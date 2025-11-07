Informații privind prețul pentru BONKBOY (BONKBOY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.84% Modificare de preț (1 zi) -4.26% Modificare de preț (7 zile) -13.12% Modificare de preț (7 zile) -13.12%

Prețul în timp real pentru BONKBOY (BONKBOY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BONKBOY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BONKBOY este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BONKBOY s-a modificat cu +0.84% în decursul ultimei ore, cu -4.26% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.12% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BONKBOY (BONKBOY)

Capitalizare de piață $ 92.05K$ 92.05K $ 92.05K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 92.05K$ 92.05K $ 92.05K Ofertă află în circulație 999.81M 999.81M 999.81M Ofertă totală 999,807,177.317694 999,807,177.317694 999,807,177.317694

Capitalizarea de piață actuală pentru BONKBOY este $ 92.05K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BONKBOY este 999.81M, cu o ofertă totală de 999807177.317694. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 92.05K.