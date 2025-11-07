Informații privind prețul pentru Bonk Index (BNKK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00264481$ 0.00264481 $ 0.00264481 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.16% Modificare de preț (1 zi) -7.23% Modificare de preț (7 zile) +2.15% Modificare de preț (7 zile) +2.15%

Prețul în timp real pentru Bonk Index (BNKK) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BNKK a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BNKK este $ 0.00264481, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BNKK s-a modificat cu -0.16% în decursul ultimei ore, cu -7.23% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +2.15% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bonk Index (BNKK)

Capitalizare de piață $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Ofertă află în circulație 999.84M 999.84M 999.84M Ofertă totală 999,836,397.0552 999,836,397.0552 999,836,397.0552

Capitalizarea de piață actuală pentru Bonk Index este $ 9.18K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BNKK este 999.84M, cu o ofertă totală de 999836397.0552. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.18K.