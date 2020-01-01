Explorează tokenomia pentru BOGUS (BOGUS) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului BOGUS, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru BOGUS (BOGUS) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului BOGUS, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / BOGUS (BOGUS) / Tokenomie / Tokenomie pentru BOGUS (BOGUS) Descoperă informații cheie despre BOGUS (BOGUS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre BOGUS (BOGUS) BOGUS is a lifestyle coin that is aimed at normalizing and humanizing the cryptocurrency trading industry. We believe many culturecoins are driven around hype or the picture of an animal; instead, we are driven by a thesis that everything is BOGUS and to create a community where members feel empowered to share examples in their life that is BOGUS. We are also using the token to reflect on the industry and create awareness on how we've grown and matured. For example, on our roadmap, we are developing a program to collect "valueless" non-fungible token art -- or create a BOGUS art collection as we say. Art that was previously sold for exorbitant amounts, many NFTs are now worthless, at least financially. Pagină de internet oficială: https://www.bogus.club/

Tokenomie și analiză de preț pentru BOGUS (BOGUS)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BOGUS (BOGUS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 49.40K $ 49.40K $ 49.40K Ofertă totală: $ 828.48M $ 828.48M $ 828.48M Ofertă aflată în circulație: $ 828.48M $ 828.48M $ 828.48M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 49.40K $ 49.40K $ 49.40K Maxim dintotdeauna: $ 0.00803313 $ 0.00803313 $ 0.00803313 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului BOGUS (BOGUS) Tokenomie pentru BOGUS (BOGUS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BOGUS (BOGUS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BOGUS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BOGUS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BOGUS, explorează prețul în direct al tokenului BOGUS! Predicție de preț pentru BOGUS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BOGUS? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.