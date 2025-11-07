BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Body Scan AI astăzi este 0.00030921 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru SCANAI în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru SCANAI pe MEXC acum.

Preț Body Scan AI (SCANAI)

$0.00031072
Body Scan AI (SCANAI) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 01:34:40 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Body Scan AI (SCANAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00030902
Minim 24 h
$ 0.00032858
Maxim 24 h

$ 0.00030902
$ 0.00032858
$ 0.00276659
$ 0.00020619
-1.66%

-2.23%

-21.09%

-21.09%

Prețul în timp real pentru Body Scan AI (SCANAI) este $0.00030921. În ultimele 24 de ore, tokenul SCANAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00030902 și un maxim de $ 0.00032858, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SCANAI este $ 0.00276659, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00020619.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SCANAI s-a modificat cu -1.66% în decursul ultimei ore, cu -2.23% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.09% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Body Scan AI (SCANAI)

$ 309.17K
--
$ 309.17K
999.86M
999,855,679.568874
Capitalizarea de piață actuală pentru Body Scan AI este $ 309.17K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SCANAI este 999.86M, cu o ofertă totală de 999855679.568874. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 309.17K.

Istoric de preț pentru Body Scan AI (SCANAI) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Body Scan AI la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Body Scan AI la USD a fost $ -0.0001904409.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Body Scan AI la USD a fost $ -0.0000640469.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Body Scan AI la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-2.23%
30 de zile$ -0.0001904409-61.58%
60 de zile$ -0.0000640469-20.71%
90 de zile$ 0--

Ce este Body Scan AI (SCANAI)

Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Predicție de preț pentru Body Scan AI (USD)

Ce valoare va avea Body Scan AI (SCANAI) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Body Scan AI (SCANAI) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Body Scan AI.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Body Scan AI!

Tokenomie pentru Body Scan AI (SCANAI)

Înțelegerea tokenomică a Body Scan AI (SCANAI) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru SCANAI!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Body Scan AI (SCANAI)

Cât valorează Body Scan AI (SCANAI) astăzi?
Prețul pe viu pentru SCANAI în USD este 0.00030921 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru SCANAI în USD?
Prețul actual pentru SCANAI la USD este $ 0.00030921. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Body Scan AI?
Capitalizarea de piață pentru SCANAI este $ 309.17K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru SCANAI?
Ofertă aflată în circulație pentru SCANAI este 999.86M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru SCANAI?
SCANAI a obținut un preț ATH de 0.00276659 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru SCANAI?
SCANAI a avut un preț ATL de 0.00020619 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru SCANAI?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru SCANAI este -- USD.
Va crește SCANAI în acest an?
SCANAI ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru SCANAI pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru Body Scan AI (SCANAI)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

