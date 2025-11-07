Informații privind prețul pentru Body Scan AI (SCANAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00030902 $ 0.00030902 $ 0.00030902 Minim 24 h $ 0.00032858 $ 0.00032858 $ 0.00032858 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00030902$ 0.00030902 $ 0.00030902 Maxim 24 h $ 0.00032858$ 0.00032858 $ 0.00032858 Maxim dintotdeauna $ 0.00276659$ 0.00276659 $ 0.00276659 Cel mai mic preț $ 0.00020619$ 0.00020619 $ 0.00020619 Modificare de preț (1 oră) -1.66% Modificare de preț (1 zi) -2.23% Modificare de preț (7 zile) -21.09% Modificare de preț (7 zile) -21.09%

Prețul în timp real pentru Body Scan AI (SCANAI) este $0.00030921. În ultimele 24 de ore, tokenul SCANAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00030902 și un maxim de $ 0.00032858, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SCANAI este $ 0.00276659, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00020619.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SCANAI s-a modificat cu -1.66% în decursul ultimei ore, cu -2.23% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.09% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Body Scan AI (SCANAI)

Capitalizare de piață $ 309.17K$ 309.17K $ 309.17K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 309.17K$ 309.17K $ 309.17K Ofertă află în circulație 999.86M 999.86M 999.86M Ofertă totală 999,855,679.568874 999,855,679.568874 999,855,679.568874

Capitalizarea de piață actuală pentru Body Scan AI este $ 309.17K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SCANAI este 999.86M, cu o ofertă totală de 999855679.568874. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 309.17K.