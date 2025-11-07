Informații privind prețul pentru BOBBY Rizz (BOBBY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.81% Modificare de preț (1 zi) -8.78% Modificare de preț (7 zile) -31.07% Modificare de preț (7 zile) -31.07%

Prețul în timp real pentru BOBBY Rizz (BOBBY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BOBBY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BOBBY este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BOBBY s-a modificat cu -0.81% în decursul ultimei ore, cu -8.78% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -31.07% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BOBBY Rizz (BOBBY)

Capitalizare de piață $ 10.01K$ 10.01K $ 10.01K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.01K$ 10.01K $ 10.01K Ofertă află în circulație 999.91M 999.91M 999.91M Ofertă totală 999,911,396.467976 999,911,396.467976 999,911,396.467976

Capitalizarea de piață actuală pentru BOBBY Rizz este $ 10.01K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BOBBY este 999.91M, cu o ofertă totală de 999911396.467976. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.01K.