Informații privind prețul pentru BNB GOAT (BGOAT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00005269 Maxim 24 h $ 0.0000575 Maxim dintotdeauna $ 0.00087913 Cel mai mic preț $ 0.00005036 Modificare de preț (1 oră) +0.70% Modificare de preț (1 zi) +0.75% Modificare de preț (7 zile) -28.24%

Prețul în timp real pentru BNB GOAT (BGOAT) este $0.00005433. În ultimele 24 de ore, tokenul BGOAT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00005269 și un maxim de $ 0.0000575, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BGOAT este $ 0.00087913, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00005036.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BGOAT s-a modificat cu +0.70% în decursul ultimei ore, cu +0.75% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -28.24% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BNB GOAT (BGOAT)

Capitalizare de piață $ 53.87K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 53.87K Ofertă află în circulație 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru BNB GOAT este $ 53.87K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BGOAT este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 53.87K.