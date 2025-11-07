Informații privind prețul pentru BNB Frog Inu (BNBFROG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Minim 24 h $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Maxim 24 h $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Maxim dintotdeauna $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Cel mai mic preț $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Modificare de preț (1 oră) +0.45% Modificare de preț (1 zi) -1.98% Modificare de preț (7 zile) -28.87% Modificare de preț (7 zile) -28.87%

Prețul în timp real pentru BNB Frog Inu (BNBFROG) este $0. În ultimele 24 de ore, tokenul BNBFROG a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0 și un maxim de $ 0.0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BNBFROG este $ 0.0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BNBFROG s-a modificat cu +0.45% în decursul ultimei ore, cu -1.98% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -28.87% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BNB Frog Inu (BNBFROG)

Capitalizare de piață $ 859.96K$ 859.96K $ 859.96K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 934.66K$ 934.66K $ 934.66K Ofertă află în circulație 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T Ofertă totală 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24

Capitalizarea de piață actuală pentru BNB Frog Inu este $ 859.96K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BNBFROG este 8,519,880,230,176.20T, cu o ofertă totală de 9.2599401150881e+24. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 934.66K.