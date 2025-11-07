Informații privind prețul pentru Blunt (BLUNT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00133089$ 0.00133089 $ 0.00133089 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.34% Modificare de preț (1 zi) -6.10% Modificare de preț (7 zile) -13.20% Modificare de preț (7 zile) -13.20%

Prețul în timp real pentru Blunt (BLUNT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BLUNT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BLUNT este $ 0.00133089, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BLUNT s-a modificat cu -0.34% în decursul ultimei ore, cu -6.10% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.20% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Blunt (BLUNT)

Capitalizare de piață $ 7.76K$ 7.76K $ 7.76K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.76K$ 7.76K $ 7.76K Ofertă află în circulație 993.67M 993.67M 993.67M Ofertă totală 993,665,390.524058 993,665,390.524058 993,665,390.524058

Capitalizarea de piață actuală pentru Blunt este $ 7.76K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BLUNT este 993.67M, cu o ofertă totală de 993665390.524058. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.76K.