Tokenomie pentru Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) Descoperă informații cheie despre Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) BLUEBERRY: A Community-Owned Crypto Project for the Ages In a world where cryptocurrency projects are often driven by profit and speculation, it's refreshing to see a community-owned initiative like BLUEBERRY that prioritizes the well-being of its users above all else. This innovative project has been making waves in the crypto space with its unique approach to governance, transparency, and community engagement. A Decentralized and Community-Driven Approach BLUEBERRY is built on the principles of decentralization and community ownership. The project's governance model is designed to ensure that decision-making power is distributed among the community, rather than being concentrated in the hands of a few individuals or organizations. This approach not only promotes fairness and equity but also fosters a sense of ownership and responsibility among community members. Pagină de internet oficială: https://x.com/JacobCanfield/status/1913039326142660898 Cumpără BLUEBERRY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.24K $ 11.24K $ 11.24K Ofertă totală: $ 994.84M $ 994.84M $ 994.84M Ofertă aflată în circulație: $ 994.84M $ 994.84M $ 994.84M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.24K $ 11.24K $ 11.24K Maxim dintotdeauna: $ 0.00047337 $ 0.00047337 $ 0.00047337 Minim dintotdeauna: $ 0.00000984 $ 0.00000984 $ 0.00000984 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY)

Tokenomie pentru Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BLUEBERRY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BLUEBERRY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BLUEBERRY, explorează prețul în direct al tokenului BLUEBERRY!

Predicție de preț pentru BLUEBERRY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BLUEBERRY? Pagina noastră de predicție de preț pentru BLUEBERRY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BLUEBERRY!

