Informații privind prețul pentru Blue Apu ($BAPU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.44% Modificare de preț (1 zi) -3.68% Modificare de preț (7 zile) -10.89% Modificare de preț (7 zile) -10.89%

Prețul în timp real pentru Blue Apu ($BAPU) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul $BAPU a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru $BAPU este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, $BAPU s-a modificat cu +0.44% în decursul ultimei ore, cu -3.68% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.89% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Blue Apu ($BAPU)

Capitalizare de piață $ 7.73K$ 7.73K $ 7.73K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.73K$ 7.73K $ 7.73K Ofertă află în circulație 924.64M 924.64M 924.64M Ofertă totală 924,640,185.7404035 924,640,185.7404035 924,640,185.7404035

Capitalizarea de piață actuală pentru Blue Apu este $ 7.73K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru $BAPU este 924.64M, cu o ofertă totală de 924640185.7404035. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.73K.