bloXmove is on a mission to bring decentralized technologies to Power & Mobility. Our Mobility Blockchain Platform operates at the junction of the two sectors to connect electric mobility to the power grid and achieve net-zero carbon-neutral mobility as a service (MaaS)

Tokenomie și analiză de preț pentru bloXmove (BLXM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru bloXmove (BLXM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 34.88K $ 34.88K $ 34.88K Ofertă totală: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ofertă aflată în circulație: $ 16.88M $ 16.88M $ 16.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 103.28K $ 103.28K $ 103.28K Maxim dintotdeauna: $ 13.37 $ 13.37 $ 13.37 Minim dintotdeauna: $ 0.00205727 $ 0.00205727 $ 0.00205727 Preț curent: $ 0.00206568 $ 0.00206568 $ 0.00206568 Află mai mult despre prețul tokenului bloXmove (BLXM)

Tokenomie pentru bloXmove (BLXM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru bloXmove (BLXM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BLXM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BLXM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BLXM, explorează prețul în direct al tokenului BLXM!

