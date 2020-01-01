Tokenomie pentru Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Descoperă informații cheie despre Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) The Bloomberg Galaxy Crypto Index DTF tracks the Bloomberg Galaxy Crypto Index ("BGCI"). The BGCI is a benchmark designed to measure the performance of the largest cryptocurrencies by market capitalization traded in USD. The Index is owned and administered by Bloomberg and co-branded with Galaxy Digital Capital Management. Index constituents are selected based on qualified exchange and daily liquidity qualifications set forth by BGCI rules. Each constituent represents a holding no more than 35% of the Index and no less than 1% of the Index's overall value. Cryptocurrencies are considered for addition/removal to/from the Index on a monthly basis. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Pagină de internet oficială: https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x23418de10d422ad71c9d5713a2b8991a9c586443/overview

Tokenomie și analiză de preț pentru Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 81.11K $ 81.11K $ 81.11K Ofertă totală: $ 23.99K $ 23.99K $ 23.99K Ofertă aflată în circulație: $ 23.99K $ 23.99K $ 23.99K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 81.11K $ 81.11K $ 81.11K Maxim dintotdeauna: $ 3.94 $ 3.94 $ 3.94 Minim dintotdeauna: $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 Preț curent: $ 3.38 $ 3.38 $ 3.38 Află mai mult despre prețul tokenului Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)

Tokenomie pentru Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BGCI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BGCI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BGCI, explorează prețul în direct al tokenului BGCI!

