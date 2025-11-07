Preț Blood Crystal (BC)
Prețul în timp real pentru Blood Crystal (BC) este $0.0039292. În ultimele 24 de ore, tokenul BC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00219596 și un maxim de $ 0.00455434, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BC este $ 0.092679, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00204083.
În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BC s-a modificat cu +4.45% în decursul ultimei ore, cu +61.31% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +41.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.
Capitalizarea de piață actuală pentru Blood Crystal este $ 3.32M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BC este 844.04M, cu o ofertă totală de 844043746.0000001. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.32M.
|Perioadă
|Modificare (USD)
|Modificare (%)
|Astăzi
|$ +0.00149338
|+61.31%
|30 de zile
|$ +0.0006856163
|+17.45%
|60 de zile
|$ -0.0028215486
|-71.80%
|90 de zile
|$ -0.01346997900298269
|-77.41%
"Eternal Crypt - Wizardry BC -"" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called """"Dadoel's Hole"""" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'.
In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game.
There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.
Click here to continue. https://docs.google.com/document/d/16oP0OCO6Tcypixuvi3gMTZg0mqtpmV8JDLHkI6SJeEY/edit?usp=sharing
Înțelegerea tokenomică a Blood Crystal (BC) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru BC!
