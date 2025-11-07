BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Blood Crystal astăzi este 0.0039292 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru BC în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru BC pe MEXC acum.

Mai multe despre BC

Informații de preț pentru BC

Ce este BC

Carte albă pentru BC

Pagina oficială pentru BC

Tokenomie pentru BC

Prognoza prețurilor pentru BC

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Blood Crystal

Preț Blood Crystal (BC)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 BC în USD:

$0.0039292
$0.0039292$0.0039292
+61.30%1D
mexc
USD
Blood Crystal (BC) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 01:34:12 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Blood Crystal (BC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00219596
$ 0.00219596$ 0.00219596
Minim 24 h
$ 0.00455434
$ 0.00455434$ 0.00455434
Maxim 24 h

$ 0.00219596
$ 0.00219596$ 0.00219596

$ 0.00455434
$ 0.00455434$ 0.00455434

$ 0.092679
$ 0.092679$ 0.092679

$ 0.00204083
$ 0.00204083$ 0.00204083

+4.45%

+61.31%

+41.08%

+41.08%

Prețul în timp real pentru Blood Crystal (BC) este $0.0039292. În ultimele 24 de ore, tokenul BC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00219596 și un maxim de $ 0.00455434, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BC este $ 0.092679, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00204083.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BC s-a modificat cu +4.45% în decursul ultimei ore, cu +61.31% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +41.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Blood Crystal (BC)

$ 3.32M
$ 3.32M$ 3.32M

--
----

$ 3.32M
$ 3.32M$ 3.32M

844.04M
844.04M 844.04M

844,043,746.0000001
844,043,746.0000001 844,043,746.0000001

Capitalizarea de piață actuală pentru Blood Crystal este $ 3.32M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BC este 844.04M, cu o ofertă totală de 844043746.0000001. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.32M.

Istoric de preț pentru Blood Crystal (BC) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Blood Crystal la USD a fost $ +0.00149338.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Blood Crystal la USD a fost $ +0.0006856163.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Blood Crystal la USD a fost $ -0.0028215486.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Blood Crystal la USD a fost $ -0.01346997900298269.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.00149338+61.31%
30 de zile$ +0.0006856163+17.45%
60 de zile$ -0.0028215486-71.80%
90 de zile$ -0.01346997900298269-77.41%

Ce este Blood Crystal (BC)

"Eternal Crypt - Wizardry BC -"" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called """"Dadoel's Hole"""" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'.

In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game.

There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.

Click here to continue. https://docs.google.com/document/d/16oP0OCO6Tcypixuvi3gMTZg0mqtpmV8JDLHkI6SJeEY/edit?usp=sharing

Resursă Blood Crystal (BC)

Carte albă
Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Blood Crystal (USD)

Ce valoare va avea Blood Crystal (BC) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Blood Crystal (BC) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Blood Crystal.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Blood Crystal!

BC în monede locale

Tokenomie pentru Blood Crystal (BC)

Înțelegerea tokenomică a Blood Crystal (BC) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru BC!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Blood Crystal (BC)

Cât valorează Blood Crystal (BC) astăzi?
Prețul pe viu pentru BC în USD este 0.0039292 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru BC în USD?
Prețul actual pentru BC la USD este $ 0.0039292. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Blood Crystal?
Capitalizarea de piață pentru BC este $ 3.32M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru BC?
Ofertă aflată în circulație pentru BC este 844.04M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru BC?
BC a obținut un preț ATH de 0.092679 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru BC?
BC a avut un preț ATL de 0.00204083 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru BC?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru BC este -- USD.
Va crește BC în acest an?
BC ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru BC pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 01:34:12 (UTC+8)

