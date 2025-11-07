Informații privind prețul pentru Blood Crystal (BC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00219596 Maxim 24 h $ 0.00455434 Maxim dintotdeauna $ 0.092679 Cel mai mic preț $ 0.00204083 Modificare de preț (1 oră) +4.45% Modificare de preț (1 zi) +61.31% Modificare de preț (7 zile) +41.08%

Prețul în timp real pentru Blood Crystal (BC) este $0.0039292. În ultimele 24 de ore, tokenul BC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00219596 și un maxim de $ 0.00455434, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BC este $ 0.092679, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00204083.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BC s-a modificat cu +4.45% în decursul ultimei ore, cu +61.31% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +41.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Blood Crystal (BC)

Capitalizare de piață $ 3.32M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.32M Ofertă află în circulație 844.04M Ofertă totală 844,043,746.0000001

Capitalizarea de piață actuală pentru Blood Crystal este $ 3.32M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BC este 844.04M, cu o ofertă totală de 844043746.0000001. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.32M.