Informații privind prețul pentru BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00342977$ 0.00342977 $ 0.00342977 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -3.12% Modificare de preț (1 zi) -12.63% Modificare de preț (7 zile) +42.98% Modificare de preț (7 zile) +42.98%

Prețul în timp real pentru BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BLOCKYBOY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BLOCKYBOY este $ 0.00342977, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BLOCKYBOY s-a modificat cu -3.12% în decursul ultimei ore, cu -12.63% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +42.98% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Capitalizare de piață $ 125.06K$ 125.06K $ 125.06K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 125.06K$ 125.06K $ 125.06K Ofertă află în circulație 420.69M 420.69M 420.69M Ofertă totală 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru BlockyBoy by Matt Furie este $ 125.06K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BLOCKYBOY este 420.69M, cu o ofertă totală de 420690000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 125.06K.