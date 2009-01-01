Tokenomie pentru Blocky Ai Agent (BLOCKY) Descoperă informații cheie despre Blocky Ai Agent (BLOCKY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Blocky Ai Agent (BLOCKY) Blocky Ai Agent is a meme token that embraces the entire crypto market with a funny yet respectful character. Many are already creating memes and videos about Blocky, celebrating its unique personality Blocky stands out by bridging crypto culture with real-world dreams, turning them into memes — whether it's teaching people about crypto or wearing your favorite sports team, Blocky is full customizable to make you meme look the way you want and have fun. The idea came from a familiar experience—friends and family constantly asking about crypto. Blocky represents all of us in that position: the go-to person for blockchain questions. According to legend, Blocky was born from the first Bitcoin genesis block in 2009. He inherited the keys to a mythical wallet holding 1 million satoshis. But don't worry—Blocky's not here to dump Pagină de internet oficială: https://blockyaiagent.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Blocky Ai Agent (BLOCKY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Blocky Ai Agent (BLOCKY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 123.06K $ 123.06K $ 123.06K Ofertă totală: $ 945.50M $ 945.50M $ 945.50M Ofertă aflată în circulație: $ 945.50M $ 945.50M $ 945.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 123.06K $ 123.06K $ 123.06K Maxim dintotdeauna: $ 0.0033202 $ 0.0033202 $ 0.0033202 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00013015 $ 0.00013015 $ 0.00013015 Află mai mult despre prețul tokenului Blocky Ai Agent (BLOCKY)

Tokenomie pentru Blocky Ai Agent (BLOCKY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Blocky Ai Agent (BLOCKY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BLOCKY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BLOCKY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BLOCKY, explorează prețul în direct al tokenului BLOCKY!

Predicție de preț pentru BLOCKY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BLOCKY? Pagina noastră de predicție de preț pentru BLOCKY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BLOCKY!

