Informații despre Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: * Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods * Liquidity Providing * Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn) * Staking and NFT based governance * Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token) BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods

Liquidity Providing

Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn)

Staking and NFT based governance

Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token)

Pagină de internet oficială: https://www.blockchaincuties.finance/

Tokenomie și analiză de preț pentru Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.19K $ 8.19K $ 8.19K Ofertă totală: $ 3.87M $ 3.87M $ 3.87M Ofertă aflată în circulație: $ 691.06K $ 691.06K $ 691.06K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 45.87K $ 45.87K $ 45.87K Maxim dintotdeauna: $ 19.51 $ 19.51 $ 19.51 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.01185414 $ 0.01185414 $ 0.01185414 Află mai mult despre prețul tokenului Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

Tokenomie pentru Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BCUG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BCUG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BCUG, explorează prețul în direct al tokenului BCUG!

