Informații despre Blobana pet (BLOB) Blobana: The Onchain Entity of Growth Blobana is a dynamic, decentralized being that thrives within the fabric of blockchain ecosystems, evolving with every interaction in the market. Designed to embody the life cycle of organic growth, Blobana redefines how we view digital entities in the Web3 space. Its existence is a vivid metaphor for adaptability, resilience, and expansion—qualities derived from the very transactions and market forces that fuel it. Pagină de internet oficială: https://blobanapet.com/ Carte albă: https://blobana-whitepaper.gitbook.io/blob

Tokenomie și analiză de preț pentru Blobana pet (BLOB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Blobana pet (BLOB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 52.00K $ 52.00K $ 52.00K Ofertă totală: $ 998.92M $ 998.92M $ 998.92M Ofertă aflată în circulație: $ 998.92M $ 998.92M $ 998.92M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 52.00K $ 52.00K $ 52.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.02231444 $ 0.02231444 $ 0.02231444 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Blobana pet (BLOB)

Tokenomie pentru Blobana pet (BLOB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Blobana pet (BLOB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BLOB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BLOB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BLOB, explorează prețul în direct al tokenului BLOB!

Predicție de preț pentru BLOB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BLOB? Pagina noastră de predicție de preț pentru BLOB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BLOB!

